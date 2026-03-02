こだわりを貫くことが運気を上げる週。自分が正しいと思うことを淡々とこなして。ただ、仕事で意地を張るスタンスはNG。自信がないことは素直に周囲にSOSを送りましょう。金運はギフトをもらえるなどラッキーな星回り。恋愛は自ら出会いをセッティングすると進展しそう。