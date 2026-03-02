何事も計画に従い動くことがツキを招く週。今まで大事な場面で、ミスしてきた人はラッキーな流れを引き寄せらそう。また対人面は○。共にストレスを発散できる友人に恵まれます。金運は生活を豊かにすることへの投資が開運に。恋愛は高望みし過ぎて空回りする傾向が。