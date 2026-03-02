懐かしい人に会うことが開運テーマ。何気ない会話の中に未来の成功に繋がるヒントを発見できそう。仕事も過去に頓挫したことに再度チャレンジすると○。金運は断捨離にツキあり。恋愛は素敵な出会いが花盛り。特に人の誘いで行く場所にタイプの人に出会える暗示が。