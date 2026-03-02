穏やかに過ごせる週ですが対人面はプチ気疲れしがち。新しい人脈より家族など身近にいる人との絆を深めましょう。仕事はノーと言える強さを持つことが開運に。金運は長期プランでの貯蓄をスタートさせる好機！恋愛は好きな相手に無意識にしつこくしがち。気をつけて。