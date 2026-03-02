自分の強みを生かせる週。得意なことがお遣い稼ぎに結びつく暗示も。美容も○。綺麗になるための投資は惜しまないこと。対人面は頼られる存在になりそう。ただ面倒な相談にうっかり乗ると後悔するかも。恋愛は華やかなイベントやパーティーなどに出会いが期待できます。