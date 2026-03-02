ダウンしてたテンションが上がる週。周囲のサポートでチャンスを掴めたり、転職もスムーズに進みそう。仕事上のコミュニケーションはいつも以上にマメにとっておくこと。金運は生活費の見直しが財運アップに。恋愛はプライドの高さを捨て素直な自分をアピールすると○。