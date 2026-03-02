メンタルがざわつく週。腰痛に見舞われる恐れも。仕事はオーバーワークになり過ぎないよう自分でコントロールを。また金運はお財布の紐が緩みがち。ストレス解消の買い物はNG。恋愛は知人の紹介や期待せずに何となくあった人と進展しそう。ピンクカラーがモテる秘訣に。