アクシデントに見舞われる星回り。うっかりトークで自らを窮地に立たせる恐れも。SNSなど第三者に向けた発言は控えましょう。金運はギフト運が◎。サプライズ的なプレゼントをもらえるかも。恋愛は自ら出会いの場を設けたり、人のキューピット役を担うとラブ運アップに。