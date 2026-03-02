境港出雲道路の優先区間が具体化島根県と国土交通省 松江国道事務所が2026年2月24日、第2回目となる「境港出雲道路」道路整備計画検討会を開催。整備の「優先区間」について、一定の方向性を示しました。【超壮大！】これが「境港出雲道路」の優先区間です！（画像）この道路は鳥取県境港市から境水道を挟んで対岸、松江市美保関町から中海、宍道湖の北側を縦断し、出雲市で山陰道に接続する約70kmの高規格道路です。鳥取県と