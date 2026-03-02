第４４回中山牝馬ステークス・Ｇ３は３月７日、中山競馬場の芝１８００メートルで行われる。重賞初制覇を目指すパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）が主役。牝馬クラシック２冠目のオークスに出走して４着、３冠目の秋華賞でも３着に好走した。古馬初対戦となった前走のエリザベス女王杯はグランプリホースのレガレイラと０秒３差２着と実力は牝馬トップクラス。フラワーカップで２着と中山に替わるのも問