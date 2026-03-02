リンクをコピーする

◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６〜ＮＯＡＨＪｒ．ＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２６優勝決定戦〜」（１日、後楽園ホール）観衆１３９６プロレスリング・ノアは１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６〜ＮＯＡＨＪｒ．ＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２６優勝決定戦〜」を開催した。ＮＯＡＨＪｒ．ＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２６優勝決定戦は「Ｔ２０００Ｘ」アルフ