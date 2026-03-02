ついに、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』が日本上陸。令和のベストセラー『お金の大学』両学長にも大絶賛されている『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）せわしなく働いているのに、成長が止まっている人の特徴フリーランスとして独立して3年経った