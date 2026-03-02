明海大教授（安全保障論）小谷哲男氏米国とイスラエルが２月２８日にイランへの軍事攻撃に踏み切ったのは、イランの最高幹部が同時刻に同じ場所に集まるとの情報を得たことが一番の理由とみている。イランで昨年末から広がった反体制デモを見たトランプ米大統領が、ハメネイ師を排除すれば革命が起こると感じたことも攻撃の背景にある。トランプ氏は１月中旬にも攻撃を考えたようだが、当時は十分な戦力が中東に集まっていなか