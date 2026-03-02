トヨタ「新たなヤリスクロス」発売！トヨタのコンパクトサイズの都会派SUV「ヤリスクロス」の一部改良モデルが、2026年3月2日に発売されました。今回の改良は、2025年秋頃から続いていたオーダーストップを経ての待望のリリースということもあり、市場からの熱い視線が注がれています。【画像】超カッコいい！ これが新たな「ヤリスクロス」です！（30枚以上）今回の刷新で最大のトピックとなるのが、車内の快適性と利便性を