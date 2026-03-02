大阪桐蔭元主将・水本弦氏推奨…インサイドアウト習得する“ボール挟みドリル”成長期の小・中学生は、腰や膝に痛みが出る選手が少なくない。痛みがある中で無理に体を動かすと、状態を悪化させるリスクもある。大阪桐蔭の主将として2012年に甲子園春夏連覇を果たした野球指導者の水本弦さんは、下半身を怪我している選手に向けた打撃向上ドリルを提案している。◇◇◇◇◇◇◇急激に身長が伸びる小・中学生は、膝や腰に痛みが