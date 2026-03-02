【ノルディックスキー・ジャンプ W杯】（2月28日／オーストリア・ヒンツェンバッハ）【映像】話題の214M大ジャンプ（実際の様子）オーストリアのクルムにて、ミラノ・コルティナ五輪後初戦となったスキージャンプW杯フライングヒル男子個人21戦が行われた。日本の小林陵侑は1回目に214メートルのジャンプを決め、この時点で全体4位につけた。この飛行で見せた小林の“ある変化”に、中継席からは驚きの声があがった。五輪後の