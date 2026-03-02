【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１日、イラン攻撃に関するビデオ声明を自身のＳＮＳに投稿し、「現在も軍事作戦は全ての力をもって継続しており、我々の目標が全て達成されるまで続く」と述べた。トランプ氏は、軍事作戦に絡んで米軍関係者３人が死亡したことを認めた。さらに犠牲者が出る可能性があるとし、イランへの報復を宣言した。「米国は彼らの死に対して報復し、テロリストたちに痛烈な打撃を与える」