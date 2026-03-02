ミュージシャンのGACKTが2日までに、Xを更新。「モチベーション」をめぐる自身の見解を示した。GACKTは「DMで『モチベーションのあげ方を教えてください』と、ある学生から送られてきた。ハッキリ言う。そんな魔法はない」と切り出した。モチベーションについて「そもそも、モチベーションって何だ？何かに向かって動くための【やる気】だとするなら、それは理由もなく、勝手に湧いてくるものか？例えば今、『山を登り切った時の