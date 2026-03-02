ダウンタウン松本人志（62）が1日放送された日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜午後11時25分）の中で流れた、美容整形外科「高須クリニック」のCMに“一瞬”登場した。松本は24年1月、「週刊文春」側との裁判に注力するために活動休止を発表。昨年11月1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で復帰したばかり。今回のCM出演で約2年ぶりの地上波“復帰”を果たしたことに