東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りで行われ、ペースメーカーが設定タイムより大きく遅れるハプニングが起きた。スタート直後から2時間2分を切る国内最高ペースで走る予定だった外国人ペースメーカーが遅れ、レースはスローダウン。大会側が目指した国内最高記録、日本記録の更新はならなかった。スタート直後、集団の前を走るはずのペースメーカーに異変が起きた。日本人ペースメーカーの中村大聖