クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」の長編映画最新作『SHAUN THE SHEEP THE BEAST OF MOSSY BOTTOM』（原題）が、邦題を『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』とし、今秋全国公開されることが決まった。併せて、超特報映像と場面写真1点が解禁となった。【動画】『ひつじのショーン』長編映画最新作より超特報「ひつじのショーン」は、1995年に公開された映画『ウォレスとグルミット 危機一髪！』でスクリー