公式SNSで公開今月5日に開幕する野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ代表は、宮崎県で事前合宿を実施している。大会に向け調整に励む一方、オフの一コマでは異競技に触れ、満喫する様子があった。2大会連続でWBC出場のチェコ。公式インスタグラムは「ミヤザキでオフにサッ カーをプレーすることより楽しいことってある？」と文面に綴って、写真や動画を公開。選手自身でゴールを運んで設置する様