昨年１２月に結婚発表した３６歳女優が、和装姿を披露した。２日までに自身のインスタグラムを更新し、白い着物姿でにっこり。２月２７日に行われた第３３回読売演劇大賞授賞式のオフショットを投稿したのは、女優の瀬戸さおりだ。優秀女優賞を受賞し「本当に嬉（うれ）しい」と喜び、「苦しいこともありますが、演劇と出会って私の人生はとても豊かになりました。劇場に足を運んで下さった皆さまに少しでも豊かな時間を過ご