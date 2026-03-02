MLSの平均観客動員数はJ1を上回った2026年ワールドカップの開催を目前に控えた2月21日にアメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）の新シーズンが幕を開けた。これに先立ち、日本の報道陣向けにオンライン取材会が開催された。アトランタ・ユナイテッドFCで挑戦を続ける富樫敬真、そして今季から参戦した黒川圭介（D.C.ユナイテッド）が登場。さらに、MLSのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・コミュニケーション・