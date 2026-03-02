ドルトムントのサポーターが試合前に傑作コレオを披露したドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントは現地時間2月28日、リーグ第24節でバイエルン・ミュンヘンと対戦し、2-3で敗れた。試合前に、本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクの南スタンドに巨大コレオが出現し、「映画のワンシーンじゃん」と注目を集めている。首位バイエルンを追う2位ドルトムントの頂上決戦前に、サポーターのボルテージは高まっていた。約2万50