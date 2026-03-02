米国・イスラエルの「猛烈な怒り作戦」により、イラン最高指導者のアヤトラ・アリ・ハメネイ師が死亡した。米中央情報局（CIA）は数カ月間、ハメネイ師を追跡して位置やパターンを把握し、これをイスラエル情報当局と共有した。イスラエルは該当の情報を基に、2月28日午前6時ごろ（以下、イスラエル現地時間基準）、長距離精密誘導兵器を搭載した戦闘機をハメネイ師の執務室があるイランの首都テヘランに出撃させた。約2時間後、ミ