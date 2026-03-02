将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第3局が3月1日に新潟市で行われ、藤井聡太棋王が挑戦者の増田康宏八段に敗れた。この大一番でファンの視線を釘付けにしたのが、ABEMAの中継画面に表示された「SHOGI AI」の形勢推移グラフだ。【映像】グラフに注目…藤井棋王の“急降下” 実際の映像長時間の熱戦を通じ、グラフは長らく中央の線より上、すなわち先手の藤井棋王優勢のエリアを推移していた。しかし、最終盤を迎えた