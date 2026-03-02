アブダビ文化観光局は、アブダビ首長国内のホテルに対して、イランによる攻撃の影響によって延泊が必要となった旅行者に対する費用を政府が負担することを通達した。ARN Newsの報道によると、当初のチェックアウト日を延長する場合、不可抗力による追加宿泊費の全額をアブダビ運輸総局（DCT）が負担するとしている。アブダビのザイード国際空港は、領空の閉鎖に伴い運航を停止している。