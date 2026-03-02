月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します!2026年3月号の金メダルはココだ!甘さ抜群の苺を紅茶クリームが優雅に引きたてる『from afar』@東向島季節のタルト（いちごのタルト）720円※3月末までの提供『from afar』季節のタルト（いちごの