タレントの熊切あさ美（45）が2日までに自身のインスタグラムを更新。スウェット姿でのピースサイン自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「レンズが汚れていた模様」とつづり始めた。「今日は早く寝るって決めた。今日中に寝る。今日も一日お疲れ様でした」とスウェット姿でのピースサイン自撮りショットを公開した。ネットでは「可愛すぎる」「全てが美しい」「めっちゃキレイ」などの声が上がった。