タレントの安田美沙子（43）が2日までに自身のインスタグラムを更新。17年ぶりに参加した東京マラソンで完走したことを報告した。1日に東京マラソンが開催された。自身のインスタグラムで「東京マラソン。無事におわりました！」とつづり始めた。「タイムは3:54:24。PBは切れなかったけど、最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！海外の方も沢山いて、沿道の応援も沢山あって。。スペシャルな大会の、止まらない空間に存在で