北海道上砂川町の「廃墟団地」がSNSでにわかに話題になっている。この団地は、すでに全25棟が空き家となり、窓ガラスが外されたがらんどうの状態になっている。当然、住人はいない。にもかかわらず、冬を迎えると団地の道路がきれいに除雪されているというのだ。一体、何のために除雪を続けているのか？町に点在する数々の不可解なスポットとともに、上砂川町役場の担当者に話を聞いた。前編記事〈そこに住んでいて怖くないですか