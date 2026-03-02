NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』の主人公は豊臣秀長だ。ただ、タイトルが示すように、豊臣秀吉・秀長という「兄弟」の物語でもある。秀吉の正室・寧々、信長の妹・お市の方、そしてその長女・茶々--戦国大河の三大ヒロインが今作に揃い踏みする。かつて夏目雅子や竹内結子、中山美穂ら錚々たる面々が演じてきた役を、『豊臣兄弟！』では、寧々を浜辺美波、お市の方を宮粼あおい、茶々を井上和が担う。当代きっての三人の女優