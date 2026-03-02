MLBでは力強いバッティングを心がけて先発を勝ち取った青木宣親 photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載25：青木宣親届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第25回は、自身への低評価を覆してMLBの先発選手となった