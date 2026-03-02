中日が球団公式で大谷のフリー打撃見学動画を公開プロのユニホームを着た“野球少年”のようだった。中日は2月27、28日に、野球日本代表「侍ジャパン」との強化試合に臨んだ。試合前には侍ジャパンの大谷翔平投手（ドジャース）のフリー打撃“見学”に夢中。中日が球団公式YouTubeで、興奮する選手の様子を配信すると「この企画、期待してたよ」とファンも喜んでいた。大谷は28日のフリー打撃では25スイングで9本の柵越え。5階