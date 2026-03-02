2日からオリックスとの強化試合がスタート野球日本代表「侍ジャパン」は1日夜、大阪で決起集会を行った。大谷翔平投手らがインスタグラムで続々報告した。ワールド・ベースボール・クラシック連覇に向けて団結を深めた様子だが、吉田正尚外野手はインスタグラムのストーリーズ機能に集合写真とともに「菅野さんゴチです」と綴っており、菅野智之投手が支払いを行った様子だ。焼肉店と見られる店内に集結した侍戦士は実に30人超