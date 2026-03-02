みなさんは「介護をされる人」の本音を聞いたことはあるでしょうか。ニャンちゅうの声を30年演じていた津久井教生さんが6年かけてつづった書籍『ALSと笑顔で生きる。〜声を失った声優の「工夫ファクトリー」〜』が4月27日に発売となります。本書は2019年3月に大きく転んだことを機に「歩きにくい」ことに気づいた津久井さんが、同年9月にALS（筋萎縮性側索硬化症)を告知されてから今までを伝える一冊です。そこには「介護される側