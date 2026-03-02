2月23日、天皇陛下が66歳の誕生日を迎えられた。皇居で行われた一般参賀では、天皇皇后両陛下、長女の愛子さま、秋篠宮ご一家が宮殿のベランダに並ばれ、参賀者にお手振りをされた。今年は約2万7000人の参賀者が訪れたという。【写真を見る】愛子さまが着用されていたリボン付きのカチューシャ、パールのブローチ、雅子さまの光沢あるシルクのローブモンタントこの日、皇后雅子さまと愛子さまは揃ってレモンイエローのローブモ