今日3月2日は、低気圧や前線の影響で、九州は雨が降り、九州南部では激しい雷雨に注意が必要です。夕方以降は西日本の広い範囲で雨が降り、夜は東海や関東でも雨の降り出す所がありそうです。東北は晴れますが、北海道は夜に雪が降るでしょう。西から雨の範囲が広がる九州南部は雷を伴って激しく降る所も今日2日(月)は、低気圧や前線が西から近づく見込みです。九州は朝から雨の降る所が多く、九州南部では、局地的に雷を伴って