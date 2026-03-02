「ペロブスカイト太陽電池」はゲームチェンジャー何回かに分けて日本の製造業にフォーカスを当てる3回目は次世代太陽電池として世界的に注目されている「ペロブスカイト太陽電池」銘柄です。ペロブスカイトとは、ABX₃という化学式で表される特定の結晶構造の総称です。代表的な材料は、有機アンモニウム（A）、鉛（B）、ヨウ素（X）などです。この材料は光を非常に効率よく吸収できる特性を持ち、太陽電池の光吸収層として使