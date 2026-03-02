JR西日本グループには、「鉄道会社らしくない」ユニークな取り組みをしている企業がある。そこで、本年1月27日・28日に大阪で開催された同グループの総合展示会「イノベーション＆チャレンジデイ」を取材し、ユニークな取り組みと、その背景を探った。展示会場にDJブース登場展示会場に入ったら、軽快な音楽が流れているブースがあった。近づくと、そこにはDJがおり、多数のツマミやスライダーが並ぶミキサーを操作していた。タ