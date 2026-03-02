「自分の作風は、『燃え上がる』です」。そう語る刀鍛冶のジョハン・ロイトヴィラーさんは、’12年に旅行で初来日し、日本に魅せられ、’17年に広島県三原市に移住を決意する。その仕事と生活を追った。休まず鍛錬した５年の修業を経て「どうやって作るんだろう？」美しい曲線に名画を思わせる刃文。デパートの展示場で日本刀を見た17歳の青年は、瞬く間に心奪われた──。アルプス山脈に囲まれたスイス南部のヴァレー州モンテーで