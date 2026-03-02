物価高騰、円安不況、日中の摩擦――日本を襲う、この「三重苦」に勝つために円安・物価高が収まらないなか、日本を代表する小売企業であるニトリも、変化を余儀なくされている。'23年度に一度は増収増益記録が途絶えたが、再浮上を目指し、創業者である似鳥昭雄会長が自ら改革に乗り出した。現在は商品本部長を兼務し、現場で指揮をとっているという。再び経営の最前線に立った似鳥氏が、'26年の経済動向を分析しながら、「ニトリ