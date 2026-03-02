トヨタ「新カローラ」未来すぎて反響殺到！「初めて乗りたいと思った！」の声も！1966年の初代誕生からまもなく60周年を迎える、トヨタ「カローラ」。日本のモータリゼーションを支え、世界で最も売れている乗用車として確固たる地位を築いてきた同車が、いよいよ次世代へとバトンを渡す準備を始めています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カローラ」です！（34枚）その“次の姿”を示唆するモデルとして、2025年1