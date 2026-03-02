2.5次元アイドルグループ・いれいすのIfさんが22日、東京・豊洲PITにて2度目となるワンマンライブ『If 2ndワンマンライブ -READY TO BLOOM-』を開催。ソロアーティストとして次のステージへと踏み出しました。2月4日にリリースされた2ndソロアルバム『BLUEPRINT』が持つ“等身大の応援”というコンセプトを拡張し、飾らないたたずまいで誠実なエールをリスナーに送った本公演。モノクロのバラが蒼（あお）に色づく映像により、たち