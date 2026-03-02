＜ニュージーランドオープン最終日◇1日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇6961ヤード・パー71＞4月にメジャーの「マスターズ」に出場する片岡尚之は、スイング改造に着手して迎えた今季初戦は9位に入った。【写真】クラブをくるくる片岡尚之の入念素振り首位と6打差の9位タイから出たこの日、2番で試練が訪れる。ティショットを左に曲げて深いラフのエリアに着弾。ボールは深く埋まっていた。競技委員を呼