＜HSBC女子世界選手権最終日◇1日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞最強ツインズが最終日に躍動した。岩井明愛は6バーディ・2ボギーの「68」でトータル7アンダーで20位→8位。岩井千怜はボギーなしの「67」をマークし、トータル4アンダーで49位→21位に急浮上した。〈連続写真〉左肩がポイントだった岩井千怜の新スイング千怜は裏街道からのスタートだった。“アジアのメジャー”と呼ばれる今大会は、惜敗