元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄が２月２７日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のビジュアルを披露した。「人生初のブリーチしてみました♩いろんな色挑戦してみたい」と投稿。明るいブラウンに染め、緩くウエーブがかかった髪をなびかせる様子などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「超絶めちゃめちゃきゃわゆい」「この世にこんな天使が存在しているなんて…」「お人形さんみたい」「いい女過ぎる！」