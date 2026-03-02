女優で歌手の池田エライザが２月２８日付で自身のＳＮＳを更新。「第９回尾道映画祭」のオフショットを公開した。ロケ全てが尾道で行われた映画「リライト」で主演を務めたエライザは「ただいま尾道」と書き出し、「最近あんまり写真撮ってなかったからみんながたくさん撮ってくれたし私も撮った」と投稿。「尾道の海みたいな青いドレス」と衣装についてもつづり、さまざまな表情を浮かべる自身の姿を複数枚披露した。この投