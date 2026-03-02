元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（37）が2日までに自身のインスタグラムを更新。アマプロ戦で着用予定だったサックスブルーのミニスカゴルフウェアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今回のプロアマ戦で着用する予定だった」と題して投稿。「生憎のお天気でレインウェアを着用せざるを得なかったので、出番がなくなってしまったのですが、せっかくなので綺麗な景色をバックに撮ってもらいました」と説